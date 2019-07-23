مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تستضيف بطولة الدبابات البحرية

وكالات - الخليج 365

تستضيف مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ بطولة المملكة للدبابات البحرية، في جولتها الثانية ضمن فعاليات موسم صيف “عالم تركوازي”.

تنطلق البطولة بدعم من الهيئة العامة للرياضة، وتحت إشراف الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، وبالشراكة مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

يأتي ذلك انطلاقاً من منطقة اللاجونا بالمدينة، خلال الفترة من 25 يوليو حتى 27 يوليو 2019م.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد بن إبراهيم لنجاوي، عن سعادته باستمرار التعاون المُثِمر مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، لبناء نموذج متطور يضمن تنمية الرياضية السعودية بمختلف أنواعها، تماشياً ورؤية المملكة 2030، وفخورون أن تشهد منطقة اللاجونا بالمدينة الاقتصادية انطلاقة بطولة المملكة للدبابات البحرية في جولتها الثانية ضمن فعاليات موسم صيف “عالم تركوازي”.

ولفت لنجاوي إلى أن مثل هذه البطولات ستساهم في نشر الرياضة بين شباب وشابات الوطن، وإبراز قدرة المدينة على استضافة أكبر الفعاليات الرياضية المحلية والعالمية، نظراً لما تملكه من مقومات على مستوى البنية التحتية المتقدمة، والمرافق الترفيهية والاجتماعية والرياضية عالمية المعايير.

وأوضح مدير تطوير الأعمال والمشرف العام على الرياضات البحرية في الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص أيمن بن يوسف خلاوي، أن البطولة ستشهد مشاركة 30 متسابقاً محترفاً في أربع فئات للمنافسة تضم الأولى فئة (وقوف للناشئين أقل من ١٨ سنة)، والثانية (فئة وقوف مفتوحة للمحترفين)، والثالثة (فئة جلوس مفتوحة للمحترفين)، والفئة الرابعة (فئة جلوس ١١٠٠)، وسوف تنتهي كل جولة بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل فئة، فيما ستُنظم الجولة الثالثة والختامية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية من 1 وحتى 3 من أغسطس 2019م.

يُذكر أن تصميم فعاليات ومهرجان “عالم تركوازي” كمصدر للإلهام وترجمة تفاعلية لهوية المدينة الاقتصادية الجديدة “عالم ثاني”، ليوفر تجربة استثنائية تسهم في تحقيق الرفاهية لكل أفراد العائلة لقضاء أجمل الأوقات بإطلالة تركوازية خلابة ومباشرة على شاطئ البحر الأحمر، تتضمن عروض وفعاليات ترفيهية مختلفة على ممشى الشاطئ، والأنشطة البحرية التابعة لشاطئ “يام”، ونادي اليخوت والرياضات البحرية “البيلسان مارينا”، كذلك الألعاب المائية العائمة (أكوا فن)، وصالة السينما رباعية الأبعاد (كي-ماكس) وحلبة جمان كارتنج وغيرها.