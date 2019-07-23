وفاة 3 شباب غرقًا بوادي "خير" بالدغر شمال عسير

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة © Sabq News قدمت بواسطة لَقِيَ ثلاثة شباب مصرعهم غرقًا مساء أمس الاثنين بوادي خير بثلوث المنظر طريق بقرة التابع لمحافظة بارق. وتفصيلًا، لَقِيَ ثلاثة شباب أحدهم يبلغ من العمر 17 عامًا والآخران 15 عامًا بوادي الخير بقرية الدغر التابعة لمحافظة بارق طريق بقرة، مصرعهم. وباشرت فِرَق الدفاع المدني والهلال الأحمر الحادث، وجرى انتشال الجثث ونقلها لمستشفى محايل، وأُدخلوا الثلاجة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات والتحقيقات المتبعة في مثل هذه الحالات.

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