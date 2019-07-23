وظائف شاغرة بالسعودية 1440 بإستاد الملك فهد بالرياض و محطات الكهرباء بالخرج للوافدين و...

أعلنت “مجموعة نصبان” عن توافر عدد من الوظائف الحكومية بمدينة الرياض للعمل بإستاذ الملك فهد، وأخري بمدينة الخرج للعمل بمحطات الكهرباء، ويقدم موقع “نجوم مصرية” تفاصيل وشروط التقديم على الوظائف بالسعودية للمقيمين و الوافدين، وقد أوضحت “مجموعة نصبان” عن إمكانية التقديم للوظائف السعودية للمقيمين أو القادمين من الخارج، و يجب أن يتوافر مع المتقدمين الشروط الواجبة حتى يتم القبول للعمل بإستاد الملك فهد أو محطات الكهرباء، كما أوضحت بأن الوظائف المتاحة حاليا هي لفئة الرجال فقط.

يذكر بأن بوابة “أجيري” قد وفرت وظائف بموسم الحج القادم، ويمكن معرفة التفاصيل عبر لينك بوابة “أجيري” للتسجيل بالعمالة المؤقتة بالسعودية 1440 أثناء موسم الحج،وستكون تلك الوظائف متاحة بشكل مؤقت حتى إنتهاء موسم الحج.

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شروط التقديم للحصول على وظيفة بإستاد الملك فهد الدولي

وقد وفرت “مجموعة نصبان” سبعة وظائف مختلفة للخريجين من الرجال فقط وأهم هذه الشروط إما حاصل على بكالوريوس أو دبلوم أو لديك خبرة في مجالات معينة.

أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس بالهندسة الزراعية وأن يكون لديه خبرة خمس سنوات على الأقل بالملاعب.

أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس بهندسة الإلكترونات، وأن يمتلك خبرة خمسة عشر عاما علي الأقل في مجال الإلكترونات و الصيانة الكهربية.

عامل حدائق و بساتين،و أن يكون لديه خبرة في مجال الأعشاب والحشائش بالملاعب،ولديه خبرة خمس سنوات على الأقل في هذا المجال.

أن يكون المتقدم قد حصل على دبلوم في التحكم بالتقنيات، وأن يمتلك خبرة عشر سنوات على الأقل في مجال تصليح لوحات الكهرباء والتشغيل و أعمال الصيانة.

أن يمتلك المتقدم شهادة في دبلومة الميكاترونكس أو هندسة الميكاترونكس، وأن يمتلك المتقدم خبرة في مجال الكهرباء، وتشغيل المباني وإدارتها لا تقل عن عشر سنوات.

التقديم بوظائف إستاد الملك فهد الدولي

يتم التواصل مع مجموعة نصبان عبر الإيميل الإلكتروني الخاص بهم وإرسال رسالة إلكترونية توضح فيها مؤهلك الذي حصلت عليها والسيرة الذاتية، ويجب أن يكون أحد المؤهلات كما ذكرنا بشروط التقديم للوظائف بالأعلى و هذا هو الأيميل:[email protected]

طريقة أخرى للتواصل عبر رقم الهاتف: 0114286992