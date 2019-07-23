شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يستعرض سبل التعاون مع السفير الروسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جدة) استقبل وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة في مكتبه بجدة اليوم (الثلاثاء)، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف، وجرى خلال الاستقبال استعراض مجالات التعاون الإعلامي بين البلدين الصديقين وسبل دعمه وتطويره.



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