السعودية | وزارة الحج السعودية تحذر من المواقع الإلكترونية المشبوهة

شكرا لقرائتكم وزارة الحج السعودية تحذر من المواقع الإلكترونية المشبوهة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذرت وزارة الحج والعمرة السعودية من المواقع الإلكترونية المشبوهة، التي تزعم تقديم خدمات الحج، مشيرة إلى أن تلك المواقع تقوم بالتصيد الاحتيالي للحصول على معلومات المستخدمين.

ودعت الوزارة عموم الراغبين في أداء مناسك الحج إلى عدم التعامل مع تلك المواقع، حاثّة الجميع على التوجه للقنوات الرسمية لإنهاء الإجراءات اللازمة.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد حذرت المواطنين والمقيمين من التعامل مع شركات الحج غير المدرجة في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل tps://localhaj.haj.gov.sa

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كما حذرت الوزارة عموم المواطنين والمقيمين من الانسياق خلف الإعلانات الاحتيالية في مواقع التواصل الاجتماعي، والإبلاغ فوراً عن أي مكتب أو شركة أو معروفة تدّعي تقديم خدمات حجاج الداخل خارج إطار المسار الإلكتروني.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن لجان المراقبة والمتابعة بالوزارة رصدت حالات فردية لحملات حج غير مصرّحة، تنشر إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تمرير البلاغات للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

وأكد أن بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل الذي خصصته وزارة الحج والعمرة لاستقبال طلبات المواطنين والمقيمين، هو المنفذ الوحيد لحجز خدمات شركات ومؤسسات حجاج الداخل المصرّحة، مشيراً إلى أن مسار حجاج الداخل يهدف إلى التيسير على الحجاج، وتحقيق مبدأ الشفافية بين طرفي التعاقد، والإشراف والمراقبة على عمليات بيع البرامج المنفذة في المسار.

ولفت النظر إلى أن المسار الإلكتروني لحجاج الداخل سيحقق لراغبي الحج الوسيلة الآمنة للتعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها من الوزارة، مؤكداً أن موقع المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل هو الطريقة الوحيدة للحجز لهذا العام، وأن أي تسجيل خارج هذا المسار هو مقدم من شركات وهمية وغير مرخصة.