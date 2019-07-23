تقديم وظائف القوات البحرية الملكية السعودية 1440 عبر وزارة الدفاع السعودية rsnfemp2.mod.gov.sa

نتابع معكم زوارنا الكرام متابعي عرب نيوز، آخر أخبار الوظائف المعلنة في المملكة العربية السعودية، ونتابع اليوم اعلان وزارة الدفاع السعودية عن عدد من الوظائف الشاغرة للعمل بالقوات البحرية الملكية السعودية، وفق مجموعة من الضوابط والشروط، على أن يتم التقديم من خلال رابط وزارة الدفاع، وظائف القوات البحرية الملكية السعودية.

وللتعرف على الوظائف المعلن عنها من قبل القوات البحرية الملكية السعودية، والشروط والتخصصات المطلوبة تابعونا خلال المقال التالي.

وظائف القوات البحرية الملكية السعودية

أعلنت الإدارة الهندسية والأشغال بالقوات البحرية، عن وظائف الإحلال لعام 2019 في عدد من المناطق المتفرعة من المملكة وذلك في مدينة الجبيل الصناعيةن وجدة والدمام والرياض، بالإضافة إلى جازان ورأس مشعاب ومنطقة رأس الغار.

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وزارة الدفاع وظائف

أعلنت وزارة الدفاع عن عدد 100 وظيفة في مختلف التخصصات العلمية والحرفية، وقد تم تحديد الوظائف الهندسية من قبل وزارة الدفاع في التخصصات الحرفية التالية والتي تحددت في التالي:

مهندس ميكانيكي عدد 2.

مهندس كهربائي عدد 5.

مهندس زراعي عدد 1.

مشرف إسكان عدد 1.

سائق نقل ثقيل 2.

فني ميكانيكي 1

فني ميكانيكي مضخات 3.

فني ميكانيكي غلايات 1.

فني ميكانيكي تكييف مركزي 4.

فني نمشغل محطة تحلية 4.

فني مشغل صرف صحي عدد 3.

فني ميكانيكي مولدات ديزل عدد 3.

فني ميكانيكي محطات عدد 1.

فني ميكانيكي تمديدات مياه عدد 2.

فني ميكانيكي تبريد وتكييف عدد 1.

فني ميكانيكي خراطة عدد 1.

فني مشغل محطة تبريد عدد 1.

مساعد فني كهربائي ضغط عدد 1.

فني كهربائي ضغط عالي عدد 7.

فني كهربائي مصاعد عدد 1.

فني كهربائي صناعي عدد 1.

فني إلكترونيات أنظمة إنذار عدد 3.

فني أجهزة تحكم عدد 2.

فني صيانة شبكات هاتف عدد 1.

سباك عدد 9، نجار عدد 9، حداد عدد 2، بناء عدد 3، دهان عدد 8، مبلط عدد 2، لحام عدد 2، طاهي عدد 10، خياط عدد 2،جزار عدد 1.

موعد التقديم لوظائف القوات البحرية الملكية السعودية

يتم التقديم اعتبارا من اليوم الثلاثاء 20 ذو القعدة 1440 وحتى يوم السبت الموافق 23 ذو القعدة 1440 الموافق 27 يوليو 2019.

رابط التقديم لوظائف القوات البحرية

للتقدم لوظائف القوات البحرية الملكية السعودية 1440 من هنا.

شروط التقدم لوظائف القوات البحرية الملكية

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يكون متقاعد من وظيفة حكومية.

ألا يقل العمر عن 18 سنة ولا يزيد عن 45 عام.

اجتياز امتحان القبول والكشف الطبي.

حسن السيرة والسلوك، ولم يحكم عليه مسبقا بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

قرار المعادلة للحاصلين على المؤهلات من خارج المملكة السعودية.

حاصل على المؤهل المطلوب للوظيفة.

المستندات المطلوبة في حالة القبول المبدئي

صورة الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة.

صورة المؤهل الدراسي والدورات التدريبية مع الأصل للمطابقة.

أصل شهادة الخبرة من المنشأة بالمسمى الوظيفي.

أصل سجل من التأمينات الإجتماعية بمدة الإشتراكات.

على أن يتم رفع صورة من جميع المستندات سالفة الذكر أثناء التسجيل.

مراحل التسجيل في الإدارة الهندسية والأشغال بالقوات البحرية