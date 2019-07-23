وزارة الدفاع القبول والتسجيل 1440 روابط التقديم بوظائف وزارة الدفاع السعودية والمواعيد المقررة

ما زلنا نواصل معكم تقديم أخر أخبار وظائف السعودية حيث نرصد لكم ما جاء من أخبار منذ قليل عن وظائف وزارة الدفاع السعودية، وزارة الدفاع القبول والتسجيل 1440، فقد أعلنت الوزارة عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لديها 542 وظيفة للرجال والنساء بالإدارات الهندسية والأشغال بافرع القوات المسلحة، وإليكم التفاصيل الكاملة عن التسجيل في وزارة الدفاع السعودية 1440 وموعد التقديم على الوظائف.

وزارة الدفاع القبول والتسجيل 1440، الوظائف متاحه بالإدارة الهندسية والأشغال بالدفاع الجوي، والإدارة الهندسية والأشغال بقوة الصواريخ الإستراتيجية، والإدارة الهندسية والأشغال بالخدمات الطبية​، والإدارة الهندسية والأشغال بالقوات البحرية، وإدارة المدينة الملك عبد العزيز العسكرية للتشغيل والصيانة.

وزارة الدفاع القبول والتسجيل 1440

وسيكون التقديم في وزارة الدفاع 1440 وفقاً لشروط ومعايير متفق عليها ويشترط أن تتوافر فيمن يرغب بالتقديم في وظائف وزارة الدفاع الجوي السعودية للرجال والنساء، وفيما يخص مواعيد التقديم فهو متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1440/11/20ه.

يمكنكم معرفة التفاصيل الكاملة عن مسميات وظائف وزارة الدفاع 1440 من خلال الرابط هنا.

أما بخصوص طريقة التقديم على وظائف وزارة الدفاع 1440 للرجال والنساء، سنوفر لكم الروابط الخاصة بكل إدارة.

الإدارة الهندسية والأشغال بالدفاع الجوي هنـــــا

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الإدارة الهندسية والأشغال بقوة الصواريخ الإستراتيجية هنـــــا

الإدارة الهندسية والأشغال بالخدمات الطبية​: هنـــــا

الإدارة الهندسية والأشغال بالقوات البحرية​ هنــــا

إدارة المدينة الملك عبد العزيز العسكرية للتشغيل والصيانة: هـــنــــا

سنتابع معكم المزيد فيما يخص وزارة الدفاع القبول والتسجيل 1440، وما يخص العديد من الوظائف في السعودية وروابط التقديم عليها.