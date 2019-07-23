موقع حرس الحدود الالكتروني وظائف وزارة الداخلية السعودية 1440- وظائف عبر جدارة بلائحة الوظائف الصحية...

نتابع من خلال عرب نيوز أخبار المملكة السعودية، حيث نتابع أهم الأخبار التي تهم المواطن السعودي داخل المملكة العربية السعودية، ونتابع اليوم اعلان وزارة الداخلية موقع حرس الحدود الألكتروني عن مجموعة من الوظائف من خلال موقعها الألكتروني، على أن يتم التقديم على رابط جدارة الخدمة المدنية، ويمكن الإطلاع على الفئة المستهدفة والشروط والتخصصات من خلال رابط موقع حرس الحدود الالكتروني.

ونتابع خلال السطور القادمة عرضا تفصيليا لوظائف حرس الحدود والشروط المطلوبة وألية التقديم والتخصصات المطلوبة.

حرس الحدود الالكتروني

قامت المديرية العامة لحرس الحدود بدعوة الخريجين من الحاصلين على درجات علمية وتخصصية مناسبة، للتقدم لشغل مجموعة الوظائف المعلن عنها والمشمولة بلائحة الوظائف الصحية، وذلك من خلال منظومة جدارة الخدمة المدنية.

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موعد التقديم لوظائف حرس الحدود

يبدأ التقديم على بوابة جدارة اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا يوم الأحد 25 ذو القعدة، وحتى الخميس 29 ذو القعدة 1440 في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وظائف حرس الحدود

م مسمى الوظيفة المرتبة الرقم الجهة التخصص 1 طبيب مقيم 86 1 مكة المكرمة بكالريوس طب وجراحة 2 طبيب مقيم 86 2 المنطقة الشمالية بكالريوس طب وجراحة 3 طبيب مقيم 86 3 منطقة تبوك بكالريوس طب وجراحة 4 طبيب مقيم 86 4 نجران بكالريوس طب وجراحة 5 طبيب مقيم 86 5 منطقة الحدود الشمالية بكالريوس طب وجراحة 6 طبيب مقيم 86 6 منطقة جازان بكالريوس طب وجراحة 7 طبيب مقيم 86 7 منطقة الجوف بكالريوس طب وجراحة 8 طبيب مقيم 86 9 منطقة عسير بكالريوس طب وجراحة 9 طبيب مقيم 86 10 منطقة جازان بكالريوس طب وجراحة 10 طبيب مقيم 86 11 منطقة الرياض بكالريوس طب وجراحة 11 طبيب مقيم 86 12 منطقة جازان بكالريوس طب وجراحة 12 طبيب مقيم 86 14 منطقة تبوك بكالريوس طب وجراحة 13 طبيب مقيم 86 16 منطقة نجران بكالريوس طب وجراحة 14 طبيب مقيم 86 17 المنطقة الشرقية بكالريوس طب وجراحة 15 طبيب مقيم 86 18 منطقة جازان بكالريوس طب وجراحة 16 طبيب مقيم 86 19 منطقة الجوف بكالريوس طب وجراحة 17 أخصائي 80 5 منطقة الحدود الشمالية اخصائي طب طوارئ 18 أخصائي 80 6 منطقة جازان اخصائي علاج طبيعي 19 أخصائي 80 7 منطقة جازان اخصائي علاج صحة الفم والاسنان 20 أخصائي 80 9 المنطقة الشرقية اخصائي طب طوارئ 21 أخصائي 80 10 المنطقة الشرقية اخصائي علاج طبيعي 22 أخصائي 80 11 منطقة نجران اخصائي طب طوارئ 23 أخصائي 80 12 منطقة نجران اخصائي تمريض 24 أخصائي 80 13 منطقة جازان اخصائي طب طوارئ 25 أخصائي 80 15 منطقة الجوف اخصائي مختبر 26 صيدلي 82 3 منطقة عسير بكالوريوس صيدلة 27 فني صيدلي 79 7 منطقة مكة المكرمة دبلوم صيدلة 28 فني 79 20 منطقة نجران دبلوم تمريض 29 فني 79 22 منطقة نجران دبلوم تمريض 30 فني 79 23 منطقة نجران دبلوم تمريض 31 فني 79 24 المنطقة الشرقية دبلوم تمريض 32 فني 79 26 منطقة الحدود الشمالية دبلوم تمريض 33 مساعد صحي 78 10 منطقة الحدود الشمالية دبلوم تمريض 34 مساعد صحي 78 11 منطقة الجوف دبلوم تمريض

التخصصات المطلوبة لوظائف حرس الحدود الالكتروني

خريجي المعاهد التخصصية.

الحاصلين على الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة، وما يعادلها.

الحاصلين على درجة البكالريوس.

شروط التقديم لوظائف حرس الحدود

الحصول على قرار المعادلة من وزارة التعليم للحاصلين على المؤهل العلمي من خارج السعودية.

الحصول على رخصة هيئة التخصصات الطبية، على أن تكون سارية المفعول.

اجتياز المقابلة الشخصية.

رابط تقديم وظائف حرس الحدود

يتم التقديم على وظائف حرس الحدود من خلال رابط جدارة الوظائف الإدارية من هنا.

كيفية التقديم لوظائف حرس الحدود عبر جدارة.