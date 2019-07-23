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أعلنت خدمة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين ستجتمع مع إيران في فيينا يوم 28 يوليو لمناقشة كيفية إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
ووفق وكالة "رويترز" قال البيان: الاجتماع سينعقد بناءً على طلب فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيران وسيبحث قضايا تتعلق بتطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة بكافة جوانبها.
وستترأس الأمين العام لخدمة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي هيلجا شميد اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة.
23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440 03:19 PM
يعقد يوم 28 يوليو الجاري بهدف مناقشة كيفية إنقاذ الاتفاق النووي
أعلنت خدمة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين ستجتمع مع إيران في فيينا يوم 28 يوليو لمناقشة كيفية إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
ووفق وكالة "رويترز" قال البيان: الاجتماع سينعقد بناءً على طلب فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيران وسيبحث قضايا تتعلق بتطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة بكافة جوانبها.
وستترأس الأمين العام لخدمة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي هيلجا شميد اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة.
، اجتماع يضم إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا في فيينا ،
المصدر : الخليج 365
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