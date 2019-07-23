محمد بن مسعود - الدمام - اقترحتها بريطانيا ردًا على احتجاز إيران لناقلات النفط وافقت فرنسا على اقتراح بريطانيا تشكيل قوة بحرية أوروبية في الخليج ومشاركة قواتها المسلحة فيها لمرافقة السفن التجارية، حسبما نقلت وسائل إعلام فرنسية عن دبلوماسيين اليوم (الثلاثاء).

ودعت بريطانيا في وقت سابق إلى إنشاء قوة بحرية أوروبية مشتركة من أجل ضمان حرية الملاحة في الخليج، وردع إيران عن احتجاز سفن تجارية تابعة لدول غربية وعربية، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وذكر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، أنه وفقًا للقانون الدولي لا يمكن لإيران أن تمنع مرور السفن، ناهيك عن الاستيلاء عليها؛ لأن هذا يعتبر قرصنة.

ولفت إلى أن قوات دولية ستحمي أطقم الشحن والبضائع في هذا المجال الهام.

وحمل "هانت" إيران المسؤولية عن عمليات قرصنة الدولة التي تقوم بها، مؤكدًا أن بريطانيا ستتخذ الإجراءات المناسبة لدعم المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز والخليج.

فرنسا توافق على إنشاء قوة بحرية لمرافقة السفن في الخليج صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-23 وافقت فرنسا على اقتراح بريطانيا تشكيل قوة بحرية أوروبية في الخليج ومشاركة قواتها المسلحة فيها لمرافقة السفن التجارية، حسبما نقلت وسائل إعلام فرنسية عن دبلوماسيين اليوم (الثلاثاء).

ودعت بريطانيا في وقت سابق إلى إنشاء قوة بحرية أوروبية مشتركة من أجل ضمان حرية الملاحة في الخليج، وردع إيران عن احتجاز سفن تجارية تابعة لدول غربية وعربية، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وذكر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، أنه وفقًا للقانون الدولي لا يمكن لإيران أن تمنع مرور السفن، ناهيك عن الاستيلاء عليها؛ لأن هذا يعتبر قرصنة.

ولفت إلى أن قوات دولية ستحمي أطقم الشحن والبضائع في هذا المجال الهام.

وحمل "هانت" إيران المسؤولية عن عمليات قرصنة الدولة التي تقوم بها، مؤكدًا أن بريطانيا ستتخذ الإجراءات المناسبة لدعم المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز والخليج. 23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440 Advertisements 03:11 PM اقترحتها بريطانيا ردًا على احتجاز إيران لناقلات النفط اقترحتها بريطانيا ردًا على احتجاز إيران لناقلات النفط وافقت فرنسا على اقتراح بريطانيا تشكيل قوة بحرية أوروبية في الخليج ومشاركة قواتها المسلحة فيها لمرافقة السفن التجارية، حسبما نقلت وسائل إعلام فرنسية عن دبلوماسيين اليوم (الثلاثاء).

ودعت بريطانيا في وقت سابق إلى إنشاء قوة بحرية أوروبية مشتركة من أجل ضمان حرية الملاحة في الخليج، وردع إيران عن احتجاز سفن تجارية تابعة لدول غربية وعربية، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وذكر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، أنه وفقًا للقانون الدولي لا يمكن لإيران أن تمنع مرور السفن، ناهيك عن الاستيلاء عليها؛ لأن هذا يعتبر قرصنة.

ولفت إلى أن قوات دولية ستحمي أطقم الشحن والبضائع في هذا المجال الهام.

وحمل "هانت" إيران المسؤولية عن عمليات قرصنة الدولة التي تقوم بها، مؤكدًا أن بريطانيا ستتخذ الإجراءات المناسبة لدعم المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز والخليج.

، فرنسا توافق على إنشاء قوة بحرية لمرافقة السفن في الخليج ،

المصدر : الخليج 365

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