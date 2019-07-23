، بوريس جونسون رئيساً جديداً للوزراء ببريطانيا ،

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أصبح بوريس جونسون رئيساً لوزراء بريطانيا، بعد انتصاره الساحق في انتخابات حزب المحافظين الحاكم، الثلاثاء.
وحصل جونسون على أكثر من 92 ألف صوت، بينما حصل منافسه جيريمي هانت على نصف هذا العدد، وهو قرابة 47 ألف صوت، في انتخابات حزب المحافظين.
ووفق ما نقلته "الألمانية" ففي خطابه الأول، تعهد جونسون بالاهتمام بالطبقات الفقيرة والمهمشة في بريطانيا، كما قال: "متأكدون من قدرتنا على تحقيق النتائج المطلوبة لصالح الشعب البريطاني".
وبترؤسه حزب المحافظين، ذا الأغلبية في البرلمان البريطاني، سيصبح جونسون رئيس الوزراء المقبل في البلاد.
وسبق لرئيس وزراء بريطانيا الجديد أن شغل في السابق منصب وزير الخارجية، ولم يكتفِ بذلك، بل امتدّ طموحه لتولي أهم منصب بريطاني (رئاسة الحكومة).
وكانت ماي استقالت من زعامة حزب المحافظين في وقت سابق هذا الشهر، بعد فشلها في الفوز بدعم البرلمان لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
بوريس جونسون رئيساً جديداً للوزراء ببريطانياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-23
أصبح بوريس جونسون رئيساً لوزراء بريطانيا، بعد انتصاره الساحق في انتخابات حزب المحافظين الحاكم، الثلاثاء.
وحصل جونسون على أكثر من 92 ألف صوت، بينما حصل منافسه جيريمي هانت على نصف هذا العدد، وهو قرابة 47 ألف صوت، في انتخابات حزب المحافظين.
ووفق ما نقلته "الألمانية" ففي خطابه الأول، تعهد جونسون بالاهتمام بالطبقات الفقيرة والمهمشة في بريطانيا، كما قال: "متأكدون من قدرتنا على تحقيق النتائج المطلوبة لصالح الشعب البريطاني".
وبترؤسه حزب المحافظين، ذا الأغلبية في البرلمان البريطاني، سيصبح جونسون رئيس الوزراء المقبل في البلاد.
وسبق لرئيس وزراء بريطانيا الجديد أن شغل في السابق منصب وزير الخارجية، ولم يكتفِ بذلك، بل امتدّ طموحه لتولي أهم منصب بريطاني (رئاسة الحكومة).
وكانت ماي استقالت من زعامة حزب المحافظين في وقت سابق هذا الشهر، بعد فشلها في الفوز بدعم البرلمان لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
02:12 PM
23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
03:22 PM
تعهّد بالاهتمام بالطبقات الفقيرة والمهمشة في بلاده
أصبح بوريس جونسون رئيساً لوزراء بريطانيا، بعد انتصاره الساحق في انتخابات حزب المحافظين الحاكم، الثلاثاء.
وحصل جونسون على أكثر من 92 ألف صوت، بينما حصل منافسه جيريمي هانت على نصف هذا العدد، وهو قرابة 47 ألف صوت، في انتخابات حزب المحافظين.
ووفق ما نقلته "الألمانية" ففي خطابه الأول، تعهد جونسون بالاهتمام بالطبقات الفقيرة والمهمشة في بريطانيا، كما قال: "متأكدون من قدرتنا على تحقيق النتائج المطلوبة لصالح الشعب البريطاني".
وبترؤسه حزب المحافظين، ذا الأغلبية في البرلمان البريطاني، سيصبح جونسون رئيس الوزراء المقبل في البلاد.
وسبق لرئيس وزراء بريطانيا الجديد أن شغل في السابق منصب وزير الخارجية، ولم يكتفِ بذلك، بل امتدّ طموحه لتولي أهم منصب بريطاني (رئاسة الحكومة).
وكانت ماي استقالت من زعامة حزب المحافظين في وقت سابق هذا الشهر، بعد فشلها في الفوز بدعم البرلمان لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
، بوريس جونسون رئيساً جديداً للوزراء ببريطانيا ،
المصدر : الخليج 365
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