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التقى أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي أمس بالقصر الحكومي بتبوك, أهالي المنطقة, ومشايخ القبائل, ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية.
وتناول أمير منطقة تبوك الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات, سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.
وتناول الجميع طعام العشاء على مائدة أمير المنطقة، وقد حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.
23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440 03:05 PM
استقبل مديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكريةأمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسته الأسبوعية
التقى أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي أمس بالقصر الحكومي بتبوك, أهالي المنطقة, ومشايخ القبائل, ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية.
وتناول أمير منطقة تبوك الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات, سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.
وتناول الجميع طعام العشاء على مائدة أمير المنطقة، وقد حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.
، أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسته الأسبوعية ،
المصدر : الخليج 365
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