لقي ثلاثة شباب في مقتبل العمر مصرعهم غرقًا في إحدى القرى بوادي الخير التابع لمركز ثلوث المنظر. وفور تلقي البلاغ باشرت فرق أمنية من الدفاع المدني والشرطة مسرح الحادث، حيث انتشل المدني الشبان الثلاثة من إحدى حفر المياه، ليتم نقلهم مباشرة إلى مستشفى محايل العام، وإيداعهم ثلاجة الموتى تمهيدًا لتسلميهم لذويهم، بعد استكمال باقي إجراءات التحقيق من الشرطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: فاجعة في ثلوث المنظر .. غرق 3 شبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.