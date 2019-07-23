بالصور.. معهد روسي يكرم العيسى لجهوده في تطوير الفقه الإسلامي

منح معهد الاستشراق في الأكاديمية الروسية للعلوم، شهادة الدكتوراه الفخرية، للأمين العامّ لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى؛ تقديرًا لجهوده في تعزيز العلاقة بين العالم الإسلامي وروسيا.

قالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، إنّ مدير المعهد فيتالي نعومكين بدأ كلمته في الحفل، باستعراض مسيرة الدكتور العيسى الوظيفية، وإسهاماته بشكل دؤوب في تعزيز التقارب الثقافي بين الأمم من خلال زياراته لمختلف دول العالم وتواصله مع أصحاب الثقافات وأتباع الديانات المختلفة.

وأكّد نعومكين أنَّ مبادئ الوسطية والاعتدال التي تتمسَّك بها الرابطة وأمينها العامّ، تُسهم في ترسيخ الأمن في العالم وتتصدى لأطروحات التطرف والعنف التي تسعى لزرع الشقاق والخلافات بين الناس، موضحًا أنّ هذه الجائزة لقاء خدماته الجليلة في تطوير الفقه الإسلامي وتحسين العلاقات الرسمية والشعبية بين روسيا والعالم الإسلامي.

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من جهته، عبَّر «الأمين العام» عن اعتزازه بالتكريم الذي منحه إياه المعهد، الذي يعد من أشهر المؤسسات الاستشراقية الأكاديمية حول العالم منذ 200 عام، تميَّز خلالها بالدراسات المحايدة والمنصفة للإسلام، مشيدًا باهتمام روسيا الاتحادية بالثقافة العربية والإسلامية وحرصها على التواصل مع العالم الإسلامي وتعلّم لغته وفهم ثقافته.

وعدّ العيسى الجائزة حافزًا للعمل على تعزيز التواصل الثقافي والتبادل الحضاري بين العالم الإسلامي وروسيا، مبينًا أنَّ المعهد أسهم في تغيير الصورة النمطية عن الاستشراق في العالم الإسلامي، وشجّع على التواصل المعرفي والحضاري بين الأمم والشعوب.

وحضر الحفل عددٌ من ممثلي الرئاسة الروسية ومجلسي الدوما والشيوخ ولفيف من أعضاء السلك الدبلوماسي، بالإضافة إلى نخبة من الأكاديميين المتخصصين في الاستشراق، والقيادات الدينية، وجمع من الباحثين والطلاب.