نائب أمير مكة يطّلع على إجراءات تسهيل دخول الحجاج وضبط المخالفين

تفقّد نائب أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، بدر بن سلطان، نقطة الفرز بـ«الشميسي» الواقعة على طريق مكة-جدة السريع، التي تهدف إلى تسهيل حركة المركبات للتيسير على القادمين إلى العاصمة المقدسة، وبخاصة خلال المواسم التي تشهد كثافة مرورية.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، اطلعت عليه «عاجل»، بأنّ نائب أمير مكة اطلع على الإجراءات الأمنية المطبقة لتسهيل دخول الحجاج لمكة وآلية ضبط المخالفين ومنعهم من الدخول.

كما اطلع الأمير بدر بن سلطان على سير العمل في مركز القيادة والمراقبة الميدانية، واستمع إلى شرح عن أعمال المركز، التي تتمثّل في تخصيص ثمانية مسارات لتنظيم وفرز المركبات، وأكثر من أربع ورديات مجهّزة بدوريات تهدئة بمشاركة ضباط وأفراد وعدد من القطاعات.