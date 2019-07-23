«جائزة عكاظ».. الشعراء العرب يتنافسون.. ومليون ريال تنتظر «الأول»

شرعت اللجنة المنظمة لجائزة «شاعر عكاظ الدولية للشعر العربي الفصيح»، في استقبال وفرز الطلبات المقدمة للمشاركة في المنافسات بشكلها المتجدد هذا العام، وبجوائزها النقدية القيمة التي تبلغ 2.1 مليون ريال، منها مليون ريال للفائز الأول.

وأفاد بيان صادر عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، اليوم الثلاثاء، حصلت «عاجل» على نسخة منه، بأنّ اللجنة المنظمة كانت قد أعلنت آلية المسابقة ومراحلها وشروط التقدُّم ومعايير التقييم، بما يرتقي بالقيمة الشعرية لهذه المنافسات المنتظرة، التي تقدم نفسها بشكل جديد، يتطلب حضور الشعراء وخوض المنافسات الشعرية التفاعلية المنقولة بشكل مباشر عبر القنوات التليفزيونية، بعد أن كانت في نسخها السابقة تقتصر على المشاركة عن بعد.

وأضاف البيان أنّه سيتم تقييم الشعراء، بواسطة لجنة تحكيم تضم عددًا من النقاد العرب المتخصصين، لاختيار الفائز الأول من بين ٢٢ متسابقًا، يتم اختيارهم لخوض منافسات المرحلة التمهيدية، ويتأهل منهم ١١ إلى المرحلة التالية.

وتعد منافسات سوق عكاظ للشعر العربي الفصيح، إحدى الفعاليات النوعية التي تقدمها سوق عكاظ، ضمن فعاليات «موسم الطائف» الذي ينطلق للمرة الأولى طوال شهر أغسطس، تحت مظلة «مواسم السعودية»؛ بهدف إبراز مكانة المملكة كوجهة سياحية عربية، وتسليط الضوء على ما تملكه الطائف من مقومات سياحية يتوجها على رأس قائمة أفضل المصايف العربية.

وتأتي منافسات (شاعر عكاظ) مع غيرها من الفعاليات النوعية في سوق عكاظ، مثل جادة عكاظ وفتيان عكاظ وفرسان عكاظ والقوافل التجارية وساحة اللغة والثقافة وعلماء العرب، مع العديد من الفعاليات والأجنحة والأنشطة في سوق عكاظ ومهرجان ولي العهد للإبل ومدينة ورد؛ لتمثل مجموعة من الفعاليات التي تُقدم بطريقة مبتكرة لإبراز العمق التاريخي والحضارة العربية، والتنوع الفني والثقافي الذي يميز مدينة الطائف، ويحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تقديم فعاليات ترفيهية وثقافية نوعية، تسهم في تحسين جودة الحياة.