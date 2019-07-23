لقطات توثِّق لحظة العثور على مفقود عشريني بـ«صحراء الرياض»

نشرت غوث للتوعية والإنقاذ، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يُوثِّق لحظة العثور على حمد العمار، الذي فقد بصحراء الرياض، عندما كان متوجهًا من محافظة الأفلاج إلى محافظة الخرج.

وقالت الجمعية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنَّ بلاغًا كان قد ورد إليها عن فقدان المواطن حمد العمار، البالغ من العمر ٢٦ عامًا، الذي انقطع به الاتصال مع ذويه بعد أن غادرهم عبر طريق صحراوي متوجّهًا من محافظة الأفلاج إلى محافظة الخرج بسيارته.

وأضافت أنّه تمّ على الفور تحديد نقاطٍ للتجمّع مع الجهات الأمنية لبدء البحث عنه.

وفي وقتٍ لاحق، أعلنت جمعية «غوث» العثور على المفقود من قِبل ذويه وهو بصحة طيبة، ثم نشرت لقطات تُوثِّق لحظة العثور عليه.