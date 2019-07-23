حادث مأساوي جديد.. اصطدام سيارتين على الطريق الدولي بجازان يقتل 4 أشخاص

استنفرت فرق ميدانية أمنية وأخرى إسعافية، اليوم الثلاثاء، لمباشرة حادث مروري مأساوي تسبب في مصرع أربعة أشخاص (بينهم طفلة)؛ نتيجة اصطدام سيارتين على الطريق الدولي الرابط بين محافظتي بيش وصبيا بالقرب من مركز قوز الجعافرة.

واتخذت كل الفرق الميدانية الإجراءات اللازمة لتنظيم حركة السير، تسهيلًا لسيارات إسعاف الهلال الأحمر في نقل الحالات من موقع الحادث إلى بعض مستشفيات المنطقة وتقديم الخدمات الطبية العاجلة لهم؛ جراء ما تعرضوا له من إصابات متفرقة.

وأكد المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان بيشي الصرخي، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا بتصادم سيارتين على الطريق الدولي بالقرب من مركز قوز الجعافرة، وعلى الفور تم توجيه 5 فرق إسعافية إلى موقع الحادث.

وعند وصول الفرق تبين وجود 3 حالات وفاة، وحالة لديها توقف قلب وتنفس، فأجرى المسعفون عملية إنعاش قلبي ورئوي حتى وصوله المستشفى، بينما نقلت ٣حالات تتراوح إصاباتهم ما بين حرجة ومتوسطة بعد تقديم الخدمة الإسعافية لهم، وتم نقل جميع الحالات الناتجة عن الحادث إلى مستشفى صبيا العام ومستشفى الأمير محمد بن ناصر لتلقي العلاج.