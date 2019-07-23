حج / مدير الأمن العام يرأس اجتماع اللجنة الأمنية للحج في جدة



جدة 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واس

رأس معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، بمقر الأمن العام بمحافظة جدة اليوم، اجتماع اللجنة الأمنية للحج.

وفي مستهل الاجتماع نقل معاليه لأعضاء اللجنة، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز رئيس لجنة الحج العليا وزير الداخلية، وتمنياته للقطاعات الأمنية المشاركة والعسكرية المساندة بالتوفيق في تنفيذ مهامهم للمحافظة على أمن وسلامة وراحة حجاج بيت الله الحرام.

واستعرض المجتمعون مجريات تنفيذ الخطط الأمنية المعتمدة لموسم الحج، واستعدادات القطاعات الأمنية والعسكرية كافة لتنفيذ المهام الأمنية والتنظيمة بالعاصمة المقدسة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة خلال أداء فريضة الحج.

كما ناقشوا ما ورد بجدول الاجتماع من موضوعات، واتخذوا بها عدداً من التوصيات، إضافة لمناقشة الخطط المساندة والخطط الوقائية وخطط الطوارئ التي تكفل توفير الأمن والأمان لضيوف الرحمن، خلال تنقلاتهم بالمشاعر المقدسة وإقامتهم فيها، في ظل ما سخرته حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين من خدمات وإمكانات مادية وبشرية.

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14:29ت م

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