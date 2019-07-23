السعودية اليوم / جامعة الملك فيصل تتطلع لتجارب جامعات مرموقة لإعداد استراتيجيتها 2020 - 2023



الأحساء 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واس

قام فريق من أعضاء اللجنة التنفيذية لإعداد استراتيجية جامعة الملك فيصل 2020 - 2023 بزيارة جامعة كاليفورنيا - ديفيس- وذلك برئاسة عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات الدكتور ماجد بن عادي الشمري، وعضوية كل من وكيل عمادة القبول والتسجيل الدكتور فهد بن عبد الرحمن بن دهيش، ووكيلة عمادة التطوير وضمان الجودة لأغراض تتعلق بالمقارنة المرجعية الدكتورة فاتن بنت ضاوي المحناء.

وتضمنت الزيارة، مقابلة عدد من مسؤولي الجامعة بهدف استكشاف أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية للجامعة المستضيفة والاطلاع على أفضل ممارساتها، حيث تركزت هذه اللقاءات على عدد من المحاور، وفي مقدمتها التعليم والتعلم، والبحث العلمي، والشراكة المجتمعية، والابتكار وتنمية الأعمال.

كما اشتمل برنامج الزيارة على زيارة عدد من الكليات مثل علوم وهندسة الحاسب، واللغات والعلوم الزراعية والبيئة، إضافةً إلى عدد من المراكز ذات الصلة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة، كما شمل البرنامج الاطلاع على مركز ريادة الأعمال والشركات الناشئة الخاصة بالجامعة، والاطلاع على نخبة من منتجات الجامعة القابلة للتتجير.

من جهة أخرى قام فريق من أعضاء اللجنة التنفيذية بجامعة الملك فيصل لإعداد استراتيجية الجامعة 2020 - 2023 بزيارة جامعة ريدينج بالمملكة المتحدة، للوقوف عن كثب على أبرز التجارب وأنجحها في الأبعاد الرئيسية محل التركيز (التعليم والتعلم، والبحث العلمي، والشراكة المجتمعية، والاستثمار والابتكار وتنمية الأعمال).

وقام الفريق الذي رأسه عميد كلية الصيدلة الإكلينيكية الدكتور بندر عيسى الضبيب، الذي ضم في عضويته عميد السنة التحضيرية الدكتور أحمد بن خالد العبد العالي ووكيل عمادة التطوير وضمان الجودة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السهلاوي، خلال الزيارة بعقد مجموعة من اللقاءات ذات الأهمية، حيث شملت اللقاءات استعراض توجهات جامعة ريدينج البحثية الخمس، حيث تناول عميد البحث العلمي والمشرف على الفرق البحثية البروفيسور Adrian Williams، كيفية توزيع (36) فريقاً بحثياً على شكل تجمعات يقوم كل تجمع بتحقيق أهداف التوجهات الخمس للجامعة (الغذاء، والبيئة، والصحة، والتراث والإبداع، والابتكار وتجاوز التحديات)، كما تطرق لموارد التمويل لهذه الفرق والشراكات مع القطاعات الحكومية والمؤسسات على المستوى المحلي والدولي.

واطلع الفريق خلال اللقاءات على ممارسات الجودة والاعتماد الأكاديمي والأنظمة الإلكترونية التي وضعتها الجامعة لخدمة وتسهيل إجراءات جميع البيانات وتحليلها، حيث قام عميد الدراسات الدولية والمسؤول عن ضمان الجودة بالجامعة البروفسيور David Carter، بإيضاح جهود الجامعة واستعراض طبيعة العلاقة مع مؤسسات الاعتماد والاعتراف الحكومية والخاصة، كما تطرق لبرنامج تطوير أعضاء هيئة التدريس، وكذلك البرنامج الدولي للسنة التأهيلية الذي تنفذه الجامعة لتأهيل الطلبة من الخارج للالتحاق بالجامعات البريطانية.

وتخلل الزيارة مناقشة تجربة جامعة ريدينج في الشراكة المجتمعية والاستثمار وتسويق المنتجات البحثية وبراءات الاختراع، ودور مركز نقل الخبرات.

كما جرى خلال الزيارة عمل جولات على مجموعة من الكليات والمعامل المركزية وعيادات المحاكاة الصحية، والاطلاع على أنجح المشاريع البحثية المشتركة بين الفرق البحثية وكذلك التعرف على آليات القبول وأنظمة التسجيل، إضافةً إلى مناقشة سبل بناء الشراكات والعلاقات بين جامعة الملك فيصل وجامعة ريدينج.

// انتهى //

14:26ت م

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