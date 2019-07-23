السعودية اليوم / أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الرعاية المسؤولة..عقد من التميز" أكتوبر المقبل



الدمام 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، ملتقى "الرعاية المسؤولة .. عقد من التميز" ، خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر المقبل ، في مركز الملك عبدالله الحضاري بالجبيل ، بحضور قادة قطاع البتروكيماويات والكيماويات من دول

ويسلط المؤتمر الضوء على أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العقد الماضي من عمر برنامج الرعاية المسؤولة ، وأفضل ممارسات الصناعة في مجال البيئة والصحة والسلامة ، وسلامة العمليات والاقتصاد الدائري والتعاون التنظيمي ونماذج التميز في الرعاية المسؤولة عبر عروض تقديمية يتناولها المتحدثون، إضافة إلى جلسات حوارية يقودها الجمهور ، كما يعد المؤتمر فرصة مهمة للتواصل مع كبار القادة الحكوميين والصناعيين في المنطقة وفي مقدمتهم معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان ، والرئيس التنفيذي لشركة سابك المهندس يوسف البنيان.

وأوضح أمين الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات الدكتور عبد الوهاب السعدون أن مبادرة الرعاية المسؤولة أصبحت ضرورة للتقدم والنهوض بالمعايير الخاصة بالقطاع إذ توفر لهم المصداقية كمشاركين مسؤولين في المجتمع وجزء أساسي في تحقيق الرؤى الوطنية.

وأشار الدكتور السعدون إلى إن الإشادات العالمية بما تحقق من إنجازات في برنامج جيبكا للرعاية المسؤولة على مدار السنوات الماضية، تعكس التزامنا الثابت بالصحة والسلامة والاستدامة والتميز البيئي ، منوها بالإنجازات التي تم تحقيقها معا ، لافتا إلى انعقاد هذا المؤتمر يعد فرصة مهمة لمواجهة تحديات المستقبل بشكل أقوى وأكثر جهوزية ولمناقشة سبل التعاون ومشاركة أفضل الممارسات ، بالإضافة إلى كونه منصة إلهام تدفع لمواصلة مسيرة التميز وتحسين الأداء خلال العقود المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة الرعاية المسؤولة هي مبادرة طوعية تهدف للتحسين المستمر لأداء الصناعة في مجال الصحة والسلامة والأمن والبيئة ضمن القطاع البتروكيماوي والكيماوي تم إطلاقها في كندا عام 1984 ، ويتم العمل بها حالياً في أكثر من 68 اقتصاداً حول العالم ، وكان الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات قد تبنى المبادرة في ديسمبر من العام 2009 بما يتماشى مع التزامه بالتحسين المستمر في سبيل تحقيق الاستدامة في القطاع الخليجي ، وتعد الرعاية المسؤولة إلزامية للشركات كاملة العضوية في جيبكا وبمثابة رخصة تشغيلية.

// انتهى //

14:25ت م

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الدمام 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، ملتقى "الرعاية المسؤولة .. عقد من التميز" ، خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر المقبل ، في مركز الملك عبدالله الحضاري بالجبيل ، بحضور قادة قطاع البتروكيماويات والكيماويات من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم ، وذلك احتفالا بمرور 10 سنوات على اعتماد مبادرة الرعاية المسؤولة التي أثمرت الالتزام بالتحسين المستمر لإدارة البيئة والسلامة والصحة والأمن الصناعي في منطقة الخليج العربي.ويسلط المؤتمر الضوء على أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العقد الماضي من عمر برنامج الرعاية المسؤولة ، وأفضل ممارسات الصناعة في مجال البيئة والصحة والسلامة ، وسلامة العمليات والاقتصاد الدائري والتعاون التنظيمي ونماذج التميز في الرعاية المسؤولة عبر عروض تقديمية يتناولها المتحدثون، إضافة إلى جلسات حوارية يقودها الجمهور ، كما يعد المؤتمر فرصة مهمة للتواصل مع كبار القادة الحكوميين والصناعيين في المنطقة وفي مقدمتهم معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان ، والرئيس التنفيذي لشركة سابك المهندس يوسف البنيان.وأوضح أمين الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات الدكتور عبد الوهاب السعدون أن مبادرة الرعاية المسؤولة أصبحت ضرورة للتقدم والنهوض بالمعايير الخاصة بالقطاع إذ توفر لهم المصداقية كمشاركين مسؤولين في المجتمع وجزء أساسي في تحقيق الرؤى الوطنية.وأشار الدكتور السعدون إلى إن الإشادات العالمية بما تحقق من إنجازات في برنامج جيبكا للرعاية المسؤولة على مدار السنوات الماضية، تعكس التزامنا الثابت بالصحة والسلامة والاستدامة والتميز البيئي ، منوها بالإنجازات التي تم تحقيقها معا ، لافتا إلى انعقاد هذا المؤتمر يعد فرصة مهمة لمواجهة تحديات المستقبل بشكل أقوى وأكثر جهوزية ولمناقشة سبل التعاون ومشاركة أفضل الممارسات ، بالإضافة إلى كونه منصة إلهام تدفع لمواصلة مسيرة التميز وتحسين الأداء خلال العقود المقبلة.تجدر الإشارة إلى أن مبادرة الرعاية المسؤولة هي مبادرة طوعية تهدف للتحسين المستمر لأداء الصناعة في مجال الصحة والسلامة والأمن والبيئة ضمن القطاع البتروكيماوي والكيماوي تم إطلاقها في كندا عام 1984 ، ويتم العمل بها حالياً في أكثر من 68 اقتصاداً حول العالم ، وكان الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات قد تبنى المبادرة في ديسمبر من العام 2009 بما يتماشى مع التزامه بالتحسين المستمر في سبيل تحقيق الاستدامة في القطاع الخليجي ، وتعد الرعاية المسؤولة إلزامية للشركات كاملة العضوية في جيبكا وبمثابة رخصة تشغيلية.// انتهى //14:25ت م0090

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.