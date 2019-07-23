حج / "الأرصاد" تُطلق أعمالها لموسم حج 1440هـ



جدة 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واس

أطلق معالي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي بمقر الهيئة في جدة اليوم , أعمال الهيئة لحج هذا العام 1440هـ، التي تضمنت الهوية الإعلامية الخاصة بموسم الحج لمركز التواصل الرقمي , وكذلك النافذة الإلكترونية الخاصة بتقارير الطقس في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وأوضح مدير إدارة التحاليل والتوقعات عايض البلوي أن النافذة الإلكترونية الخاصة بطقس الحج تحتوي على معلومات أرصادية وتوقعات وتحذيرات حول حالة الطقس والرياح والحرارة والظواهر الجوية الخاصة بمنطقة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة , حيث تبث معلومات الطقس الآنية لتحديد سرعة الرياح واتجاهها ودرجات الحرارة والمعلومات طبقات الجو العليا ، وصور رادارية وصور الأقمار الصناعية , بالإضافة إلى عناصر الطقس والحرارة والرياح، وأهم الظواهر الجوية التي تصدر كل ساعة عن المشاعر ومكة والمدينة وجدة ، كما ستعطي النافذة توقعات حالة الطقس لـ 24 ساعة قادمة وتوقعات 5 أيام قادمة يتم تحديثها يومياً.

وحول الهوية الإعلامية للهيئة خلال موسم الحج ، أكدت مديرة مركز التواصل الرقمي بالهيئة فاطمة العوفي أن الهيئة ستخاطب الحجاج بـ 4 لغات (العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردو) من خلال النشر الإعلامي والتوعوي لمختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي على مدار الساعة.

من جهته أكد نائب مدير إدارة الإعلام والتوعوية بالهيئة إبراهيم مطر , أن الهيئة كثفت جهودها في توعية الحجاج في الجانب البيئي والأرصادي ومن خلال التواجد ميدانيا في المشاعر المقدسة والمدينة المنورة والمطارات والطرق السريعة، وتسهيل وصول المعلومات للجهات المستفيدة بشكل مستمر، ومركز إعلامي متكامل لخدمة الإعلام والمرئي والمقروء على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية العاملة في شؤون الحج.

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14:19ت م

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