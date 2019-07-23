السعودية اليوم / اختتام النادي الصيفي لفتيات جمعية قافلة الخير بالدمام



الدمام 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق23 يوليو 2019 م واس

اختتمت أمس، فعاليات النادي الصيفي للفتيات، الذي أقامته جمعية قافلة الخير للخدمات الاجتماعية، بالشراكة مع إدارة تعليم الشرقية، بمقر متوسطة وثانوية تحفيظ القرآن الأولى بالدمام، وأستمر لمدة ٣ أسابيع، بمشاركة 474 من طالبات المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية، تنقلن في برامج متنوعة ومتميزة بلغت ٣٦ برنامجا حسب مرحلة الطالبة الدراسية.

وتضمن النادي أنشطة ترفيهية ترويحية جاذبة ومشوقة ومسابقات متعددة تشعل حماس الفتيات في جو من الفرح والمتعة أقيمت يومياً في عدد من المسارات التدريبية والتطوعية والسياحية والترفيهية، لتعزيز قيم ومهارات الطالبات وبناء شخصية متوازنة ومنتجة لوطنها ومجتمعها، وعدداً من الورش المهارية المتنوعة لاستثمار مواهب الفتيات تم توثيقها ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية، وأنشطة خاصة بطالبات المرحلة الابتدائية لمساعدتهن على كشف وإبراز مواهبهن، إضافة إلى إقامة مهرجان الصيف تضمن ألعاب ومسابقات متنوعة وآلات لبيع الأطعمة التي تستهوي الفتيات، ومهرجان التراث الذي شارك فيه أمهات وجدات أسر الطالبات، ومقهى "أذواق" الخاص بفتيات النادي قدم مأكولات ومشروبات متنوعة ومتجددة.

// انتهى//

14:16ت م

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