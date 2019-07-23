السعودية اليوم / أمانة الحدود الشمالية تضبط كمية من الخضروات تحتوي على مبيدات ضارة



عرعر 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واس

ضبطت إدارة مختبر صحة البيئة بأمانة منطقة الحدود الشمالية اليوم، كمية من الخضروات تحتوي على مبيدات ضارة في محلات الخضار والفواكه وأوضحت أمانة المنطقة أن مختبر صحة البيئة قام بحملة مكثفة على محلات الخضار والفواكه بمدينة عرعر وتم أخذ عينات من الأسواق وبعد فحصها تبين وجود كميات مستخدم في زراعتها مبيدات محظورة الاستخدام والتي بلغت نحو 700 كيلو جرام وجرى إتلافها حسب الطرق المتبعة.

وأشارت أن حملة الرقابة البلدية مستمرة والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع الأمانات والبلديات في المملكة وتهدف إلى تكثيف الحملات الرقابية الصحية على المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية.

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14:14ت م

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