السعودية اليوم / سمو أمير نجران يستعرض خطة فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة



نجران 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليه 2019 م واس

أشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بالخطوات التي اتخذتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في تعيين أعضاء جدد لتولي العمل الميداني، بعد تهيئتهم من خلال المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عقب الحصول على المؤهل الجامعي.

واستعرض سموه في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، خطة فرع الهيئة بالمنطقة، عقب دعم الفرع بعشرين عضوًا، قدمها مدير الفرع المكلف، الشيخ عبدالله بن علي النجراني.

وحث الأمير جلوي بن عبدالعزيز على تطبيق هذه الشعيرة وفق ما أمرنا به الدين الحنيف، بالوسطية والتسامح والاعتدال.

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14:13ت م

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