السعودية اليوم / أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء لجنة شباب عنيزة



بريدة 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة بمدينة بريدة اليوم، رئيس لجنة مجلس شباب عنيزة محمد الحركان، يرافقه أعضاء المجلس الذين قدموا للسلام على سموه وإطلاعه على ورشة العمل "ماذا تفعل لو تم اختراق جهازك" والتي أقامتها اللجنة بمركز الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الفيصل.

ونوه سموه بما يقدمه أعضاء مجلس شباب المنطقة ولجان الشباب بالمحافظات من جهود إيجابية، متأملاً منهم الشيء الكثير عبر مضاعفة العمل ومواصلة تعزيز دور الشباب في المنطقة.

وأكد سموه أهمية إقامة ورش العمل التدريبية في مجال التقنية الإلكترونية لتعزيز حماية المعلومات وحفظها من الاختراقات الالكترونية، داعياً إلى أهمية تكثيف مثل هذه الدورات التخصصية للاستفادة منها، في ظل التطور المتسارع للتقنيات الحديثة وإقبال الأفراد على استعمالها، مؤكداً أن احتضان الإبداع المعرفي لدى الشباب من أبناء وبنات المنطقة من خلال ورش العمل التي تهدف إلى رفع الكفاءة تعد خطوة مهمة.

وأعرب رئيس وأعضاء اللجنة عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على ما يوليه من اهتمام بالشباب وتحفيزهم ودعم توجهاتهم وتذليل التحديات التي تقف أمامهم وتوسيع مساهمتهم لتأدية رسالتهم، وإن لقائه بهم امتداداً لدوره الرائد في دعم شباب المنطقة.

حضر اللقاء وكيل محافظة عنيزة سعد السليم، ومستشار أمير المنطقة إبراهيم الماجد، وأمين مجلس شباب القصيم دهش الدهش.

// انتهى //

14:12ت م

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