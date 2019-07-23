السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يشهد توقيع مذكرة تعاون بين شركة التعدين العربية السعودية " معادن " وجامعة الحدود الشمالية



عرعر 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق23 يوليو 2019 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, اليوم، توقيع مذكرة التعاون بين شركة التعدين العربية

وتستهدف بنود مذكرة التعاون والتي حددت بـ3 سنوات ميلادية تبادل الخبرات الفنية، وتفعيل التدريب العملي التعاوني لحديثي التخرج, واستقطاب خريجي الجامعة المؤهلين.

كما تتضمن بنود المذكرة تنظيم الدورات المتخصصة والتعاون في مجال استكشاف ورعاية الموهوبين في المنطقة.

وقال الأمير فيصل بن خالد بن سلطان اتطلع لتفعيل بنود هذه المذكرة دون تأخير لأهميتها في صناعة رأس المال البشري المؤهل معرفياً ومهارياً وسلوكياً في مجال صناعة التعدين خصوصاً وفي المجالات الاخرى على وجه العموم، وكذلك في رفع فاعلية وأثر البحوث والدراسات التي تجريها الجامعة لتصبح ذات أثر إيجابي في الاقتصاد الوطني، والارتقاء بمعايير التدريب وجودة الدورات التدريبية التي تنفيذها جامعة الحدود الشمالية، إضافة لتعزيز قوة عناصر منظومة اكتشاف وتمكين الموهوبين.

ونوه سموه بهذا التعاون المثمر البناء لكونه يربط التعليم العالي بمكونات المنظومة الاقتصادية لاسيما في مجال سوق العمل، ومجال الدراسات والابتكارات ذات الأثر البالغ في تنمية الاقتصاد وتعزيز قدراته التنافسية.

ودعا الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى الالتزام بمبادئ ومفاهيم رؤية 2030 التي تستهدف صناعة رأس المال البشري المؤهل القادر على استثمار إمكانات بلادنا في ظل الدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لجميع القطاعات.

// انتهى //

14:12ت م

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عرعر 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق23 يوليو 2019 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, اليوم، توقيع مذكرة التعاون بين شركة التعدين العربية السعودية "معادن", ومثلها الرئيس التنفيذي لشركة معادن وعد الشمال للفوسفات حمد بن معتق الرشيدي, وجامعة الحدود الشمالية ومثلها معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن يحيى الشهري، وذلك بحضور رئيس الشركة العربية للتعدين "معادن" دارين ديفس، يرافقه قيادات الشركة, ومسؤولو شركة معادن وعد الشمال للفوسفات, والأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي.وتستهدف بنود مذكرة التعاون والتي حددت بـ3 سنوات ميلادية تبادل الخبرات الفنية، وتفعيل التدريب العملي التعاوني لحديثي التخرج, واستقطاب خريجي الجامعة المؤهلين.كما تتضمن بنود المذكرة تنظيم الدورات المتخصصة والتعاون في مجال استكشاف ورعاية الموهوبين في المنطقة.وقال الأمير فيصل بن خالد بن سلطان اتطلع لتفعيل بنود هذه المذكرة دون تأخير لأهميتها في صناعة رأس المال البشري المؤهل معرفياً ومهارياً وسلوكياً في مجال صناعة التعدين خصوصاً وفي المجالات الاخرى على وجه العموم، وكذلك في رفع فاعلية وأثر البحوث والدراسات التي تجريها الجامعة لتصبح ذات أثر إيجابي في الاقتصاد الوطني، والارتقاء بمعايير التدريب وجودة الدورات التدريبية التي تنفيذها جامعة الحدود الشمالية، إضافة لتعزيز قوة عناصر منظومة اكتشاف وتمكين الموهوبين.ونوه سموه بهذا التعاون المثمر البناء لكونه يربط التعليم العالي بمكونات المنظومة الاقتصادية لاسيما في مجال سوق العمل، ومجال الدراسات والابتكارات ذات الأثر البالغ في تنمية الاقتصاد وتعزيز قدراته التنافسية.ودعا الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى الالتزام بمبادئ ومفاهيم رؤية 2030 التي تستهدف صناعة رأس المال البشري المؤهل القادر على استثمار إمكانات بلادنا في ظل الدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لجميع القطاعات.// انتهى //14:12ت م0077

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