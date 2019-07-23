السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل رئيس الشركة العربية للتعدين "معادن"



عرعر 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, في مكتبه بالإمارة اليوم, رئيس الشركة العربية للتعدين "معادن" دارين ديفس، يرافقه قادة الشركة ومسؤولو شركة معادن وعد الشمال للفوسفات.

واستعرض الاجتماع خطة "معادن" التوسعية والتي تستهدف تعزيز دورها كلاعب عالمي في صناعة الأسمدة الفوسفاتية، وفي تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات العالم من الأسمدة الفوسفاتية اللازمة لنمو آلاف الهكتارات الزراعية.

وبحث سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان, دور الشركة في تعزيز الحراك الاستثماري في المنطقة ورفع جاذبيتها لرؤوس الأموال لا سيما في الصناعات التعدينية والنشاطات ذات العلاقة، نظراً لما تزخر به المنطقة من احتياطات كبيرة من خام الفوسفات والغاز وغيره من الثروات المعدنية.

وأكد سموه على ضرورة تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية للشركة في المنطقة بفاعلية وكفاءة للتصدي للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الأولوية، مشدداً على ضرورة التوسع في خدمة نطاق واسع من المجالات التنموية وعدم التركيز في مجالات محددة، خصوصاً وأن المنطقة تعاني من ندرة الشركات الكبرى ذات الإمكانات الإدارية والمالية المؤثرة.

وشدد سموه على ضرورة العناية الكبرى بالمحافظة على البيئة وعدم الإضرار بها نتيجة عمليات التنقيب واستخراج المعادن، مبيناً أن من أهم مقومات المنطقة المراعي الشاسعة والبيئة الصحراوية النقية وهي ما يجب المحافظة عليها وتنميتها واستثمارها.

ووجه سموه بضرورة التركيز على تأهيل أبناء المنطقة وتوظيفهم كأولوية لدعم النمو السكاني والعمراني والاقتصادي بالمنطقة، وهو هدف تسعى الدولة -رعاها الله- لتحقيقه في إطار سياساتها للحد من الهجرة الداخلية للمدن الكبرى.

وعبّر رئيس الشركة العربية للتعدين "معادن " دارين ديفس، عن شكره لسمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على ما يولي من دعم ورعاية للتنمية في المنطقة، واهتمامه البالغ بالتطور الصناعي الذي تشهده المنطقة، موضحاً أن الشركة في أعمالها بالمنطقة تستند على عمل تكاملي مع إمارة المنطقة نحو تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

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13:55ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.