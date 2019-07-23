الحربي يستعرض الخطط الأمنية في الحج

2019-07-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

تـرأس مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، رئيس اللجنة الأمنية بالحج صباح اليوم الثلاثاء 20 / 11 / 1440 هـ، الاجتماع الثالث للجنة الأمنية بالحج بحضور جميع أعضائها وذلك بمقر الأمن العام بمحافظة جدة.

واستهل الحربي الاجتماع بكلمة ترحيبية بكافة الأعضاء ناقلاً لهم تحيات وتمنيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -رئيس لجنة الحج العليا حفظه الله- بالنجاح والتوفيق في أعمالهم ومهامهم، مؤكداً أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً للتشاور والتباحث والخروج برؤية موحده لكافة القطاعات الأمنية والعسكرية المشاركة في تقديم الخدمة المثلى لضيوف الرحمن، مشدداً على أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المشاركة في أعمال ومهام الحج بما يحقق الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام 1440 هـ.

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حضر الاجتماع جميع أعضاء اللجنة الأمنية، حيث استعرضوا أبرز مستجدات الخطط الأمنية التي يجرى إعدادها والاسترشاد بدروس حج الأعوام الماضية وتطوير مقومات النجاح التي رافقت معظم خطط العام الماضي إضافة إلى بحث مجمل الاستعدادات لكافة القطاعات الأمنية المشاركة في تنفيذ المهام الأمنية بالعاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.

وأقروا عدداً من التوصيات، إضافة لمناقشة الخطط الوقائية وخطط الطوارئ التي تكفل بإذن الله توفير الأمن والطمأنينة لضيوف الرحمن، في أداء مناسكهم في ظل ما سخرته حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين حفظهم الله جميعاً، من إمكانات هائلة ودعم كبير والسير قدما بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 للحج التي حددت في أهم جوانبها العمل على أن تكون رحلة الحج مقننة وسهلة وميسرة في جو من السكينة والطمأنينة، لتبقى ذكرى مميزة ورائعة في ذاكرة الحاج، وتجعله سفيراً ينقل للعالم جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.