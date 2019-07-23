قريباً.. تحالف عسكري جديد قبالة سواحل إيران

2019-07-23

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

أوجز وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، الخطط المتوقعة لمواجهة إيران في المستقبل القريب، أمام البرلمان بعد اجتماع لجنة الطوارئ التابعة للحكومة، والتي ناقشت رد فعل لندن بشأن الاستيلاء على ناقلة ستينا إمبيرو، يوم الجمعة، من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وقال هانت: “بموجب القانون الدولي، لم يكن لإيران الحق في عرقلة مرور السفينة – ناهيك عن الصعود إليها”، واصفًا تحركات إيران بـ”القرصنة الدولية”.

تحالف أوروبي

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وقال هانت: “سنسعى الآن إلى تشكيل تحالف مهمته توفير حماية بحرية بقيادة أوروبية لدعم المرور الآمن للطاقم والبضائع في هذه المنطقة الحيوية”.

ويشير الإعلان البريطاني إلى تحول محتمل من حلفاء واشنطن الأوروبيين الرئيسيين، والذي قد يطلبون من الولايات المتحدة تعزيز وجودهم العسكري في الخليج.

ليس من الواضح مدى التأثير الذي قد يكون لبريطانيا في أوروبا بالنظر إلى أنها على وشك أن يكون لديها رئيس وزراء جديد، حيث من المتوقع أن يكون بوريس جونسون، هو من يقود المفاوضات مع بروكسل بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، والمعروف عالميًا باسم البريكست.

تواجد عسكري بريطاني

وحسب تقارير إعلامية بريطانية، فإن لندن قد تفكر في إرسال غواصة نووية إلى الخليج لتأمين السفن والناقلات من الاعتداءات الإيرانية المتكررة في الوقت الحالي.

وحال موافقة المجلس الأعلى للأمن في الحكومة البريطانية، والمعروف باسم “كوبرا” على تلك الإجراءات، فإن بريطانيا قد تُرسل ثاني قطعها البحرية الكبرى في أقل من أسبوعين، وذلك بعد أن بعثت بالمدمرة HMS الشهيرة، في أعقاب تحرش زوارق الحرس الثوري الإيراني بسفينة بريطانية خلال الأسبوع الماضي.