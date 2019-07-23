حساب المواطن يوضح آلية معرفة حالة الاعتراض

2019-07-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل حساب متابعات الخليج 365 ، مع شكوى مستفيد، بشأن تأخر الرد على اعتراض تقدم به منذ شهر رمضان الماضي.

وقال متابعات الخليج 365، في شكواه، “تقدمت باعتراض من 21 رمضان، وحتى الآن، تحت الإجراء، وتم إرسال الأوراق المطلوبة الشهر الثالث ولم تُصرف ولا أحد اتصل أو حتى تم إنهاء الإجراء، فماذا نفعل؟

ورد حساب متابعات الخليج 365 بتغريدة عبر حساب خدمة العملاء قال فيها: “أهلاً بك، بعد الاطلاع على بياناتك اتضح أنَّ لديك اعتراضاً مالياً بتاريخ 14 / 7 / 2019، الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المالي المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكن معرفة حالة الاعتراض المالي عن طريق حسابك (الدفعات المالية، الاعتراضات المالية السابقة) نسعد بخدمتك”.

تفاصيل الدفعة الـ20

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أعلن تفاصيل الدفعة الـ 20 من الدعم والتي تم إيداعها في حسابات المستفيدين الأربعاء قبل الماضي.

Advertisements

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 أن دعم الدفعة 20 سجل 2.6 مليار ريال استفاد منه 12.4 مليون مواطن وتابع، شملهم الدعم في البرنامج لشهر يوليو.

ويهدف حساب متابعات الخليج 365 إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.

وبحسب النظام المتبع، يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم تقديم الموعد يومًا واحدًا، أو تأخيره يومًا واحدًا إذا ما تصادف مع إجازة رسمية.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب متابعات الخليج 365 أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.