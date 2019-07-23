38% زيادة في أعداد الحجاج القادمين بحرًا

جدة - وكالات - الخليج 365

يستعد ميناء جدة الإسلامي، خلال حج هذا العام 1440ه، لاستقبال 22 ألف حاج عبر 4 عبارات، وخلال 22 رحلة، بنسبة زيادة بلغت 38% مقارنة بالعام الماضي.

يأتي ذلك وسط منظومة متكاملة من الخطط التشغيلية والبحرية والأمنية المتكاملة، والخدمات والآليات المتطورة، والكوادر البشرية المؤهلة.

وبدأ ميناء جدة الإسلامي باستقبال طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين بحرا،ً ابتداءً من يوم الأربعاء 14 ذي القعدة 1440هـ، ويستمر ذلك إلى يوم الأربعاء 4 ذي الحجة 1440هـ.

واستقبل الميناء حتى اليوم قرابة 10 آلاف حاج، فيما تسعى الهيئة العامة للموانئ إلى توفير كل ما من شأنه خدمة وراحة ضيوف الرحمن، وتيسير إجراءاتهم وأدائهم للفريضة بكل يسر وسهولة، منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم بعد أداء النسك، بالتعاون مع مختلف القطاعات والأجهزة الحكومية بميناء جدة الإسلامي.

يذكر أن تشغيل ميناء جدة الإسلامي يسير في كل موسم حج وفق خطة يقرها المجلس الاستشاري، بهدف تحقيق التعاون والتنسيق المشترك بين إدارة الميناء وجميع إدارات الأجهزة الحكومية المعنية ذات العلاقة (وزارة الحج والعمرة، وزارة الصحة، المديرية العامة للجوازات، الهيئة العامة للجمارك، هيئة الهلال الأحمر، المديرية العامة لحرس الحدود) للنهوض بخدمة حجاج بيت الله الحرام.