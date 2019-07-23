شكرا لقرائتكم خبر عن 43 مليون ريال.. تشغّل شبكات المياه لـ 7 أحياء في «بيشة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض) أعلنت شركة المياه الوطنية ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة عسير، تشغيل مشروع شبكات المياه لخدمة 7 أحياء في محافظة بيشة بمنطقة عسير بتكلفة مالية بلغت 43 مليون ريال. وأوضح مدير عام خدمات المياه بمنطقة عسير المهندس محمد بن سفر الشهراني أن هذا المشروع يأتي من أجل توسيع نطاق تغطية الخدمات، وتحسين جودة الخدمات المائية، وضمان تزويد العملاء بمياه صالحة للشرب. وأفاد أن المشروع تضمن تنفيذ شبكات مياه وخطوط نقل رئيسية وفرعية وتوصيلات منزلية بإجمالي أطوال تقدر بـ 132 كيلو متر طولي، وذلك من خلال تنفيذ 4350 توصيلة مياه للعقارات المخدومة بالشبكة العامة، في أحياء الطحاسي والموسى والمطار والروشن والمستشفى ونمران ومخطط 83، وذلك لخدمة أكثر من 30 ألف نسمة بمحافظة بيشة.

أعلنت شركة المياه الوطنية ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة عسير، تشغيل مشروع شبكات المياه لخدمة 7 أحياء في محافظة بيشة بمنطقة عسير بتكلفة مالية بلغت 43 مليون ريال. وأوضح مدير عام خدمات المياه بمنطقة عسير المهندس محمد بن سفر الشهراني أن هذا المشروع يأتي من أجل توسيع نطاق تغطية الخدمات، وتحسين جودة الخدمات المائية، وضمان تزويد العملاء بمياه صالحة للشرب. وأفاد أن المشروع تضمن تنفيذ شبكات مياه وخطوط نقل رئيسية وفرعية وتوصيلات منزلية بإجمالي أطوال تقدر بـ 132 كيلو متر طولي، وذلك من خلال تنفيذ 4350 توصيلة مياه للعقارات المخدومة بالشبكة العامة، في أحياء الطحاسي والموسى والمطار والروشن والمستشفى ونمران ومخطط 83، وذلك لخدمة أكثر من 30 ألف نسمة بمحافظة بيشة.

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