السعودية | سعوديات ينفذن لوحات إرشادية في المشاعر المقدسة بـ10 لغات

شكرا لقرائتكم سعوديات ينفذن لوحات إرشادية في المشاعر المقدسة بـ10 لغات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفذ خمس سعوديات عبر فريق ترجمان مشروعاً لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام في المشاعر المقدسة، حيث يتمثل المشروع في برنامج إلكتروني، أطلقن عليه اسم "ترجمان" عبر تطبيق جوال يقرأ QR ويخدم التطبيق جميع الحجاج من جميع أنحاء العالم.

ويتمثل المشروع في ترجمة اللوحات الإرشادية في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة لضيوف الرحمن غير الناطقين باللغة العربية.

وقد حقق مشروعهن المركز الأول في فعاليات "هاكاثون الحج"، الذي نظمه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز في مدينة جدة في حج العام الماضي.

وأوضحن خلال حديثهن لـ "العربية.نت"، أن النجاح شعور لا يوصف، وخصوصاً عندما نكون من السباقات في هذا المجال من النساء السعوديات، وقالوا: "نشعر بالفخر والاعتزاز تجاه ما قدمناه، ونحن نعيش فرحة وسعادة نظير عملنا في خدمة الوطن وحجاج بيت الله الحرام، ونحن نقدم شكرنا لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز لتسهيل المهمة في مشروعنا".

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وأوضحت قائدة فريق ترجمان، سماهر الهذلي، أن المشروع استغرق معهم عاماً كاملاً، بدأ من الفكرة والإعداد وصولاً إلى مرحلة التنفيذ، حتى تم تطوير التطبيق وتنفيذه على أرض الواقع، فالمشروع يهدف إلى حل مشكلة التواصل لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير ترجمة فورية ودقيقة للوحات الإرشادية، كذلك توفير الترجمة للوحات الإرشادية دون الحاجة إلى استخدام الإنترنت".

وقالت روان المطرفي: "تم تركيب لوحات ترجمان حالياً في المشاعر المقدسة، وتركيب 123 لوحة في مشعر منى، و40 لوحة في مشعر مزدلفة و57 لوحة في مشعر عرفات، وترجمان تطبيق يساعد الحاج في ترجمة اللوحات الإرشادية في المشاعر والمسجد الحرام إلى لغة جهازه، فبمجرد ما يقوم الحاج بتحميل التطبيق، يأخذ التطبيق لغة جهاز الحاج بدون تدخل الحاج، وعندما يقوم بتوجيه كاميرا إلى اللوحة الموجودة تظهر الترجمة للحاج إلى لغة جهازه، كما يمكنه أيضا استخدام لوحة المفاتيح الموجودة في التطبيق، ويمكن للحاج تغير لغة التطبيق من إعدادات التطبيق".

وتبين رغدة القاضي، أن الحجاج المستهدفين في المشروع هم حجاج شرق آسيا بلغاتهم، وحجاج تركيا وأميركا وأستراليا وبعض دول إفريقيا وحجاج روسيا وجنوب آسيا.

وأفادت رهام مرغلاني، تم ترجمة اللوحات الإرشادية إلى 10 لغات، وهي الأوردو والهندية والبنغلاديشية والماليزية والإندونيسية والفلبينية، وكذلك الإنجليزية والروسية والفرنسية والتركية.

في حين أشارت بيان الغامدي، إلى أن اللوحات الإرشادية المترجمة توضح للحاج العديد من المواقع في المشاعر المقدسة، مثل جبل الرحمة في مشعر عرفات واللوحات الإرشادية إلى الجمرات في مشعر منى، وكذلك ترجمة طريق المشاة ومركز الحجاج التائهين وغيرها.