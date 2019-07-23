، زلزال مدمر يهدد إسطنبول.. ومرصد الزلازل: نتمنى أن ينتظرنا حتى نستعد ،

محمد بن مسعود - الدمام - أوزانار: العلماء خصصوا وقتهم ومجهوداتهم وطاقتهم من أجل دراسة الأمر

صرح مدير معهد "قنديلي" التركي لرصد الزلازل ودراستها التابع لجامعة بوغاز إيجي، بروفيسور هالوق أوزانار، تعليقًا على الأنباء المتداولة حول احتمال تعرض تركيا لزلزال؛ بأن المواطنين يريدون أن يسمعوا أن الزلزال لا يزال بعيدًا أو لن يحدث؛ قائلًا: "أتمنى أن ينتظر الزلزال المدمر حتى نستعد له".

وكانت أنباء قد ترددت عن احتمال تعرّض تركيا -وبالتحديد مدينة إسطنبول- لزلزال بقوة تزيد على 7 درجات على مقياس ريختر في الفترة المقبلة.

وأضاف "أوزانار" في تصريحات وفق صحيفة "زمان"، أن هناك عددًا كبيرًا من العلماء والمتخصصين في هذا المجال يُخصّصون وقتهم ومجهوداتهم وطاقتهم من أجل دراسة الأمر.

وأشار إلى أن الدراسات تُجرى في المعهد بناءً على السجل والأرشيف المتعلق بالزلازل المدمرة التي تَعَرّضت لها تركيا من أكثر من 1500 عام؛ لافتًا إلى أن مرصد قنديلي مستمر في نشاطه منذ 1895 عامًا.

وشدد على أن المرصد يملك أجهزة رصد متقدمة قادرة على رصد الزلازل الضعيفة للغاية بقوة 0.2 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 1200 متر تحت عمق بحر مرمرة.