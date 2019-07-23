، مدير الأمن العام يترأس اجتماع اللجنة الأمنية للحج مشددًا على التكامل ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الحربي" أكد أهمية التنسيق بين مختلف الجهات والقطاعات المشاركة

تـرأس مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي رئيس اللجنة الأمنية بالحج، صباح اليوم الثلاثاء، الاجتماعَ الثالث للجنة الأمنية بالحج، بحضور جميع أعضائها، بمقر الأمن العام بمحافظة جدة.

وقال "الحربي": هذا الاجتماع يأتي استكمالًا للتشاور والتباحث والخروج برؤية موحدة لكل القطاعات الأمنية والعسكرية المشاركة في تقديم الخدمة المثلى لضيوف الرحمن.

وشدد على أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المشاركة في أعمال ومهام الحج؛ بما يحقق الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام 1440هـ.

وحضر الاجتماعَ جميعُ أعضاء اللجنة الأمنية؛ حيث استعرضوا أبرز مستجدات الخطط الأمنية التي يجري إعدادها والاسترشاد بدروس حج الأعوام الماضية، وتطوير مقومات النجاح التي رافقت معظم خطط العام الماضي، إضافة إلى بحث مجمل الاستعدادات لكل القطاعات الأمنية المشاركة في تنفيذ المهام الأمنية بالعاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.

وأقر المشاركون عددًا من التوصيات، إضافة إلى مناقشة الخطط الوقائية وخطط الطوارئ التي تكفُل توفير الأمن والطمأنينة لضيوف الرحمن، في أداء مناسكهم؛ في ظل ما سخّرته حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين من إمكانات هائلة ودعم كبير، والسير قُدُمًا بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 للحج التي حددت في أهم جوانبها العملَ على أن تكون رحلة الحج مقننة وسهلة وميسّرة في جو من السكينة والطمأنينة؛ لتبقى ذكرى مميزة ورائعة في ذاكرة الحاج، وتجعله سفيرًا ينقل للعالم جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.