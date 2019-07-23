، قبَّل رأسه وأهداه مصحفاً ثم وجّه .. أمير المدينة يزور "الطفل المصري فاقد والديه" ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
زار أمير منطقة المدينة المنوّرة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، الطفل المصري عبدالعزيز؛ بمستشفى الملك فهد بالمدينة، الذي فقد والديه إثر حادثٍ مروري وقع لهما، موجّهاً بتقديم الخدمات اللازمة كافة لراحة الطفل الذي يرقد في مستشفى الملك فهد.
ونشرت إمارة منطقة المدينة المنوّرة، في حسابها الرسمي بـ "تويتر"، صوراً ومقطع فيديو خلال زيارة الأمير فيصل بن سلمان، للطفل المصري عبدالعزيز؛ في مستشفى الملك فهد بالمدينة، والذي فقد والديه نتيجة حادث سير؛ حيث قبَّل الأمير رأس الطفل، في بادرةٍ أبوية حانية مهديه مصحفاً شريفاً وموجّهاً بتقديم الخدمات اللازمة كافة لراحة الطفل.
وكان الطفل المصري عبدالعزيز؛ قد تعرَّض مع والديه لحادثٍ مروري نتج عنه وفاة والديه، وتعرّض لكسورٍ في الفخذ وكسرٍ في الحوض، وتمّ تنويمه في مستشفى الملك فهد بالمدينة.
23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440 01:28 PM
في بادرة أبوية حانية وُثِّقت بالفيديو من مستشفى الملك فهد ونشرتها إمارة المنطقة
زار أمير منطقة المدينة المنوّرة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، الطفل المصري عبدالعزيز؛ بمستشفى الملك فهد بالمدينة، الذي فقد والديه إثر حادثٍ مروري وقع لهما، موجّهاً بتقديم الخدمات اللازمة كافة لراحة الطفل الذي يرقد في مستشفى الملك فهد.
ونشرت إمارة منطقة المدينة المنوّرة، في حسابها الرسمي بـ "تويتر"، صوراً ومقطع فيديو خلال زيارة الأمير فيصل بن سلمان، للطفل المصري عبدالعزيز؛ في مستشفى الملك فهد بالمدينة، والذي فقد والديه نتيجة حادث سير؛ حيث قبَّل الأمير رأس الطفل، في بادرةٍ أبوية حانية مهديه مصحفاً شريفاً وموجّهاً بتقديم الخدمات اللازمة كافة لراحة الطفل.
وكان الطفل المصري عبدالعزيز؛ قد تعرَّض مع والديه لحادثٍ مروري نتج عنه وفاة والديه، وتعرّض لكسورٍ في الفخذ وكسرٍ في الحوض، وتمّ تنويمه في مستشفى الملك فهد بالمدينة.
، قبَّل رأسه وأهداه مصحفاً ثم وجّه .. أمير المدينة يزور "الطفل المصري فاقد والديه" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر قبَّل رأسه وأهداه مصحفاً ثم وجّه .. أمير المدينة يزور "الطفل المصري فاقد والديه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.