محمد بن مسعود - الدمام - استعرضا مجالات التعاون بين البلدين الصديقين استقبل وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة؛ في مكتبه بجدة اليوم، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف. وجرى خلال الاستقبال استعراض مجالات التعاون الإعلامي بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها. Advertisements 23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440 12:59 PM استعرضا مجالات التعاون بين البلدين الصديقين وزير الإعلام يستقبل السفير الروسي لدى المملكة وزير الإعلام يستقبل السفير الروسي لدى المملكة استقبل وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة؛ في مكتبه بجدة اليوم، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف. وجرى خلال الاستقبال استعراض مجالات التعاون الإعلامي بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها. الكلمات المفتاحية ، وزير الإعلام يستقبل السفير الروسي لدى المملكة ،

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