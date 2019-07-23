الحوثي يشن عملية جوية ضد قاعدة سعودية

قام سلاح الجو الحوثي بشن هجمات جوية واسعة، صباح اليوم، استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية في جنوب السعودية، حسبما أفاد موقع المسيرة نت التابع لجماعة أنصار الله.

ونقل عن الناطق باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن "الطيران المسير نفذ بعدد من طائرات قاصف 2k عملية واسعة على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعسير مستهدفا رادارات ومواقع عسكرية أخرى".

وقال العميد سريع إن الطائرات أصابت أهدافها بدقه عالية.

وأشار إلى "أن هذا الاستهداف يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني العظيم والتي بلغت خلال 24 ساعة الماضية 23 غاره جوية".

وهذه العملية هي الرابعة منذ منتصف الشهر الحالي التي يستهدف فيها سلاح الجو المسير قاعدة الملك خالد الجوية جنوب السعودية.وفق روسيا اليوم