الامارات تؤكد بقائها ضمن التحالف العربي في اليمن

نفى وزير الشؤون الخارجية الاماراتي أنور قرقاش اليوم الثلاثاء نية بلاده الانسحاب من اليمن ضمن التحالف العربي السعودية العسكري مؤكداً خطة إعادة الانتشار.

وكتب قرقاش في مقاله الخاص على صحيفة واشنطن بوست الأميركية:" فقط لتوضيح الأمر، الإمارات وبقية التحالف لا تغادر اليمن".

وكانت الإمارات قد أعلنت بداية الشهر الجاري عن خفض في قواتها في مناطق عدة في اليمن ضمن خطة إعادة انتشار لأسباب إستراتيجية وتكتيكية ضمن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن منذ آذار/ مارس 2015، دعمًا لقوات الحكومة في مواجهة الحوثيين.

ودعا قرقاش الحوثيين للنظر في الخطوة الإماراتية واعتبارها جسراً للثقة من أجل انهاء الصراع وأضاف في المقال:" بينما تقوم الإمارات العربية المتحدة بتخفيض وإعادة نشر قواتها في اليمن، فإننا نقوم بذلك بنفس الطريقة التي بدأنا بها بأعين مفتوحة، لم يكن هناك نصر سهل، ولن يكون هناك سلام سهل، الوقت الآن هو لمضاعفة التركيز على العملية السياسية".

يذكر أن اليمن يشهد نزاعاً داميًا منذ تموز/يوليو 2014 بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين، وتفاقم بعد تدخل تحالف السعودية العسكري، الأمر الذي تسبب بمقتل عشرات الآلاف من اليمنيين، بينهم عدد كبير من المدنيين، ووضع اليمن على حافة كارثة إنسانية، يدفع ثمنها الأطفال اليمنيون أساسًا، بحسب "عرب 48".