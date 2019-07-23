بالصور: القبض على قائد شاحنة سار عكس الاتجاه في جدة

أعلن المرور السعودي عن القبض على قائد الشاحنة الذي كان يقودها بعكس اتجاه السير في جدة. وأكد المرور أنه ستتم إحالة المخالف إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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