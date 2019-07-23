فوجيء قراء موقع “سبق” الإخباري، اليوم الاثنين، باختفاء الموقع الإلكتروني من على محركات البحث في “جوجل”، بصورة غامضة.
وتساءل جمهور “سبق” عن أسباب وملابسات اختفاء الموقع الذي يعد الأكثر شهرة في المملكة بحسب مؤشرات “أليكسا”، فيما لم توضح إدارة الموقع أسباب التوقف التي دامت أكثر من 20 ساعة. ولاحظ مغردون، أنه عند الضغط على روابط الأخبار يظهر خطأ من جانب “جوجل”، وعند البحث باسم الموقع، يقوم جوجل بتحويل الزائر إلى “جوجل” مرة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر تعطل واختفاء موقع “سبق” من محركات البحث في ظروف غامضة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.