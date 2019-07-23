تعطل واختفاء موقع “سبق” من محركات البحث في ظروف غامضة!

فوجيء قراء موقع “سبق” الإخباري، اليوم الاثنين، باختفاء الموقع الإلكتروني من على محركات البحث في “جوجل”، بصورة غامضة.

وتساءل جمهور “سبق” عن أسباب وملابسات اختفاء الموقع الذي يعد الأكثر شهرة في المملكة بحسب مؤشرات “أليكسا”، فيما لم توضح إدارة الموقع أسباب التوقف التي دامت أكثر من 20 ساعة. ولاحظ مغردون، أنه عند الضغط على روابط الأخبار يظهر خطأ من جانب “جوجل”، وعند البحث باسم الموقع، يقوم جوجل بتحويل الزائر إلى “جوجل” مرة أخرى.