بالفيديو.. مسالخ مكة النموذجية تعقيمٌ للعاملين ومسارات ملونة للأضاحي

أعلنت أمانة منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، تجهيز مسلخي المعيصم والعكيشية النموذجيين بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من 59 ألف رأس باليوم، وذلك ضمن خطتها لموسم حج هذا العام 1440 هـ.

وذكرت الأمانة، في مقطع فيديو تعريفي للمشروع، حصلت «عاجل» على نسخة منه، أنّه تمّ تطوير المسالخ وزيادة عدد نقاط الذبح؛ برفع كفاءة العمل واستقبال المواطنين في صالات مهيأة للانتظار.

وجهَّزت أمانة العاصمة المقدسة، المسالخ، بكاميرات عالية الجودة والأداء، كما تم إنشاء غرف خاصة لتعقيم العاملين بالمسلخ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتكثيف الرقابة على مشغلي المسالخ من قِبل رجال الإشراف التابعة للأمانة، وذلك بزيادة أوقات الدوام، والتأكيد على النظافة العامة للمسلخ منذ دخول الذبيحة حتى استلامها.

وعملت الأمانة كذلك على استحداث خطوط ذبح لاستيعاب أكبر عدد من الأضاحي، عبر ترقيمها وتخصيص مسارات ملونة بتنظيم آلية عمل وتقليل وقت الانتظار.

وبيَّن المقطع التعريفي، أنّه تمّ تخصيص عددٍ من الكوادر الطبية المؤهلة للتأكّد من سلامة الأضاحي وخلوها من الأمراض.