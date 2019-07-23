بالفيديو.. مواقف المعلاة الذكية 13 طابقًا و10 منافذ

أصدرت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو تعريفيًّا بمجمع مواقف المعلاة الذكية للسيارات في منطقة مكة المكرمة.

وبيّن الفيديو، الذي حصلت «عاجل» على نسخة منه، خطوات «ركْن» السيارة، حيث يتم التقدُّم بالسيارة نحو الباب الذي يُفتح تلقائيًّا، ثم الاستمرار في التقدم إلى أن يظهر الضوء الأخضر، وبعد ذلك يقوم السائق بغلق الأبواب والمرايات ورفع الفرامل، ومن أجل تخزين السيارة يتم تمرير بطاقة الوقوف على القارئ، فتتحرك آليًّا إلى موقع تخزينها في الموقع المخصَّص.

ومن أجل استعادة السيارة، يتم تمرير بطاقة الوقوف مرة أخرى على القارئ فتخرج السيارة إلى مالكها تلقائيًّا وراء باب الدخول، وأظهر الفيديو أن مشروع المواقف يتكون من 13 طابقًا، ويحوي 550 موقفًا، وبه عشر منافذ للسيارات.

وفي وقتٍ سابق من يوليو الجاري، كشفت أمانة العاصمة المقدسة عن تفاصيل المشروع، وهو أكبر مجمع مواقف للسيارات بالشرق الأوسط، وقع بالقرب من مقبرة المعلاة بحي السليمانية، ويبعد عن المسجد الحرام كيلومترًا، ويتضمَّن المجمع كذلك صالات للانتظار، وصالة عزاء، ومرافق (دورات مياه) لخدمة الزوار والمعزين.