الراصد الحصيني يوضّح خريطة «أمطار الثلاثاء»

أوضح الباحث في الفلك والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، المناطق التي من المتوقع أن تشهد هطول أمطار، اليوم الثلاثاء، متوقعًا هطول «أمطار متفاوتة، اليوم الثلاثاء، من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان والربع الخالي والطائف وعمان والإمارات واليمن مع فرصة سيول».

وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم، توقّعت فيه استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار الذي يحد مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة، وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية السابقة تؤثر في مناطق «مكة المكرمة، جازان، وعسير» خاصةً الأجزاء الساحلية منها، «وتشمل الطرق الساحلية في جدة وجازان»، وأجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.