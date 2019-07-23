العقيد «المالكي»: اعترضنا وأسقطنا طائرات حوثية «مسيّرة» بمنطقة عسير

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرات بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمنطقة عسير.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي قوله إنَّ قوات التحالف تمكنت صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بعسير.

وأضاف أنَّ المحاولات العدائية الفاشلة للميليشيات الحوثية لاستهدافها المدنيين والأعيان المدنية تعكس صورة واضحة للنزعة الإرهابية لدى هذه الميليشيات في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

Advertisements

وكانت مقاتلات التحالف قد شنَّت، أمس الإثنين، عدة غارات جوية على مواقع ميليشيا الحوثي شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن. وقال موقع «سبتمبر نت»، التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إنَّ الغارات استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران، في جبهة حجر مديرية قعطبة بالمحافظة.

وأسفرت هذه الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وفي الأيام الماضية، كثَّفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية غاراتها الجوية على مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي الإرهابية في مناطق متفرقة على امتداد خطوط المواجهات شمال وغرب محافظة الضالع، وكبدتها خسائر كبيرة في العدد والعدة.