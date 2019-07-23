الجبير وبيريسفيل يستعرضان سبل تعزيز العلاقات بين السعودية وسويسرا

اجتمع وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بفرع الوزارة في محافظة جدة الإثنين، بوزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويسرية باسكال بيريسفيل.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع العلاقات الوثيقة القائمة بين البلدين الصديقين وسبل الارتقاء بھا على كل المستويات وفي مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا، ووكيل الوزارة للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري، ووكيل الوزارة لشؤون المراسم السفير عزام القين، وسفير سويسرا لدى المملكة أندرياس شالير.