النجمي يتفقّد احتياجات مستشفى العارضة قبل الانتقال للمبنى الجديد

وجّه مدير عامّ الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي، اليوم الثلاثاء، مدير إدارة المتابعة بصحة المنطقة خالد بن هادي حكمي بتفقُّد سير عمل مستشفى العارضة الجديد والتأكُّد من جاهزية الكادر الصحي ورفع تقرير باحتياجاته ومطالبه.

وقال حكمي في تصريحات صحفية، إنَّ الزيارة التفقُّدية تأتي ضمن الاستعدادات الجارية للانتقال لمبنى المستشفى الجديد، والوقوف على المرافق الصحية بالمنطقة ودعمًا لفروع المتابعة بالمنشآت الصحية وتعزيزًا لدورها المهم والمساند في تحقيق تطلعات المرضى والمراجعين.

وأضاف أنّه التقى رؤساء الأقسام الفنية والإدارية واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم إلى جانب خططهم التطويرية التي يتم العمل عليها، مشيرًا إلى استعدادات الكادر الصحي وجاهزيتهم للانتقال للمبنى الجديد بعد استكمال التجهيزات.