«الأرصاد» تُحذِّر من رياح ترابية وسحب رعدية على 6 مناطق

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، من تعرُّض خمس مناطق بالمملكة لرياح ترابية نشطة وسحب رعدية وتدني مدى الرؤية.

وقالت الهيئة في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»، إنّ منطقة الرياض، وتشمل (الأفلاج، الخرج، الدوادمي، السليل، العاصمة الرياض، رماح، عفيف، وادي الدواسر، تشهد نشاطًا في الرياح السطحية ورياحًا ترابية وتدنيًّا في مدى الرؤية، وذلك حتى الساعة مساءً، فيما تتعرّض منطقة مكة المكرمة وتشمل (القنفذة، الليث، بحرة) لأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية حتى السابعة مساءً.

وتتعرّض منطقة عسير وتشمل (أبها، النماص، بارق، بيشة، تثليث، تنومة، خميس مشيط، رجال المع، ظهران الجنوب، محايل) لرياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية وتدني مدى الرؤية حتى الثامنة مساءً.

كما تسود رياح نشطة وسحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية وتدني منطقة جازان وتشمل (أبوعريش، الطوال، العارضة، جازان، صامطة، صبيا، فيفا هروب) حتى التاسعة مساءً.

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وتواجه المنطقة الشرقية وتشمل (النعيرية، حفر الباطن، قرية العلا) موجةً حارةً ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية حتى الخامسة من عصر اليوم.

وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم، توقّعت فيه استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار الذي يحد مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية السابقة تؤثر في مناطق «مكة المكرمة، وجازان، وعسير» خاصةً الأجزاء الساحلية منها، «وتشمل الطرق الساحلية في جدة وجازان»، وأجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.