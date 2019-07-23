أعلنت أمانة منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، نتائج الأسبوع الرابع من الحملات التصحيحية التي تقوم بها الإدارة العامة لصحة البيئة، بالتعاون مع البلديات الفرعية.
وقالت أمانة العاصمة المقدسة، في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»، إنّه تمّ خلال هذا الأسبوع إجراء 23 زيارة رقابية، أسفرت عن مصادرة وإتلاف 13 ألفًا و673 كيلوجرامًا من المواد الغذائية مجهولة المصدر، كما تمّ ضبط 79 عبوة معلبات منتهية الصلاحية.
وأضاف البيان أنَّه تمَّ كذلك مصادرة وإتلاف 642 أداة من الأدوات المتهالكة والمحظور استخدامها، وضبط 39 عاملًا لتدني مستوى النظافة الشخصية وعدم التقيُّد بالزيّ الخاص للعمل، وذلك خلال الأسبوع الرابع للحملة.
كانت هذه تفاصيل خبر حصيلة جديدة لحملة «تصحيحية مكة»: عمالة مخالفة وأغذية فاسدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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